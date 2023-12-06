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حرس الثورة الإسلامية يوقف سفينتين تحملان وقودا مهربا في الخليج الفارسي

حرس الثورة الإسلامية يوقف سفينتين تحملان وقودا مهربا في الخليج الفارسي
الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

قامت القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية بايقاف سفينتين تهربان اكثر من 4 ملايين و 500 الف ليتر من الوقود في الخليج الفارسي.

العالم - ايران

وقد أعلنت القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية انه وفي سياق المكافحة المنظمة لتهريب الوقود في مياه الخليج الفارسي قامت الوحدات التابعة للمنطقة الخامسة للقوات البحرية للحرس الثوري بايقاف سفينتين تحملان ما مجموعه 4.5 ملايين ليتر من الوقود المهرب في جنوب جزيرة بوموسى وذلك بعد 3 أيام من الرصد الاستخباري .

واضافت القوات البحرية لحرس الثورة ان السفينتين وطاقمهما اصبحتا في عهدة السلطة القضائية الايرانية الان.

واوضح قائد المنطقة البحرية الخامسة لحرس الثورة الاسلامية الادميرال علي عظمائي ان احدى السفينتين كانت تحمل مليونين و280 الف ليتر من الوقود المهرب في جنوب جزيرة بوموسى وعلى متنها 13 بحارا اجنبيا ، والسفينة الثانية كانت تحمل قرابة مليونين و300 الف ليتر من الوقود المهرب وعلى متنها 21 بحارا ، وقد تم ايقافهما على يد الوحدات التابعة للمنطقة البحرية الخامسة للحرس الثوري.

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