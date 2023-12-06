نصرة لفلسطين.. هذه الدول ترفض الرواية الإسرائيلية +فيديو

العالم - خاص بالعالم

وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا في رام الله بالضفة الغربية بعد 24 ساعة من السفر للتنديد بـ”العدوان الغاشم” الإسرائيلي والتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.



مع استمرار العدوان على غزة ودخوله الشهرين ترتفع الاصوات المنددة بالكيان الصهيوني و مجازره التي يرتكبها في غزة فعلى الصعيد الاوروبي قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن توجُه بلاده نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية مستمر حتى لو لم تحصل على الدعم الكافي داخل الاتحاد الأوروبي، موجها انتقادات حادة لقادة دول الاتحاد ومؤكدا ان إنهاء الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يرتكز على حل الدولتين.

وقال بيدرو سانشيز: "ان الوقت قد حان لكي يعترف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بدولة فلسطين. ان إسبانيا ستتخذ قراراتها الخاصة إذا لم تكن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مستعدة للاعتراف".

سانشيز طالب باتخاذ الموقف نفسه الذي اتخذه الاوروبيون تجاه الهجوم الروسي على أوكرانيا بخصوص الهجمات الإسرائيلية على غزة والامتناع عن سياسة ازدواجية المعايير.



وزير خارجية نيكاراغوا دنيس مونكادا و دعما للقضية الفلسطينية وصل إلى الضفّة الغربية المحتلّة لإبداء تضامن بلاده الاخوي مع الشعب الفلسطيني في مواجهة 'العدوان الوحشي' الإسرائيلي.



مونكادا سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس وتؤيّد نيكاراغوا الاعتراف بدولة فلسطين، وقد فتحت سفارة في رام الله حيث مقرّ السلطة الفلسطينية لكنّها تحتفظ أيضاً بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، استؤنفت في عام الفين و سبعة عشر بعدما انقطعت طيلة سبع سنوات

لكن الدعم الامريكي الاعمى للكيان الصهيوني ولحربه مستمر و يرى ان العدوان الصهيوني على غزة سيستمر حتى عام 2024.

و الزيارات الامريكية لتل ابيب لاتنوقف فقد قال البيت الأبيض إن مستشار كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي أجرى محادثات في "إسرائيل" حول إعادة الإعمار والأمن والحكم في غزة بعد الحرب، وسيزور رام الله اليوم الأربعاء.