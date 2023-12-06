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شاهد..اشتعال مفاجئ للنيران بملابس أحد المصلين باليمن والسبب؟

الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

اشتعلت النيران فجأة في ملابس أحد المصلين في أحد مساجد مأرب، شمال شرقي اليمن، مما أدى إلى حالة من الذعر والهلع بين المصلين.

العالم- حوادث

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اشتعال النيران في ملابس المواطن، الذي كان جالسًا في المسجد، مما دفع المصلين إلى الفرار خوفًا من حدوث تفجير.

وتمكن المصلون من إطفاء الحريق وإنقاذ المواطن، الذي لم يصب بأذى.

وتبين أن سبب الحادثة هو انفجار بطارية “الكشاف” الذي كان يستخدمه المواطن، والتي كانت مخبأة في جيب ثوبه.

وأوضحت المصادر أن المواطن كان يستخدم بطارية جوال بدلًا من البطاريات الأصلية للكشاف، مما تسبب في حدوث “ماس كهربائي” وانفجار البطارية واشتعال النيران فيها.

ولم يسفر الحادث عن خسائر كبيرة.

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