شاهد..اشتعال مفاجئ للنيران بملابس أحد المصلين باليمن والسبب؟

العالم- حوادث

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اشتعال النيران في ملابس المواطن، الذي كان جالسًا في المسجد، مما دفع المصلين إلى الفرار خوفًا من حدوث تفجير.

وتمكن المصلون من إطفاء الحريق وإنقاذ المواطن، الذي لم يصب بأذى.

وتبين أن سبب الحادثة هو انفجار بطارية “الكشاف” الذي كان يستخدمه المواطن، والتي كانت مخبأة في جيب ثوبه.

وأوضحت المصادر أن المواطن كان يستخدم بطارية جوال بدلًا من البطاريات الأصلية للكشاف، مما تسبب في حدوث “ماس كهربائي” وانفجار البطارية واشتعال النيران فيها.

ولم يسفر الحادث عن خسائر كبيرة.