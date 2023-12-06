فيديو/مواصفات الدبابة الايرانية الذكية' T-72f'التي تكشف الصواريخ

العالم- ايران

واوضح العميد نعمتي، صباح اليوم في حفل تقييم واختبار دبابات T-72f المطورة الذي أقيم في منطقة دارنكون في شيراز: ان دبابات الجيش T-72f أصبحت بعيدة المدى، ودقيقة التصويب وذكية، وقال: إن المعدات والأدوات المثبتة على هذه الدبابات محلية بالكامل ومصممة من قبل خبراء داخليين ومحدثة وفقاً للتهديدات والمعرفة العصرية بالعالم.

وأضاف: أن القوات المسلحة ترصد تهديدات الأعداء بيقظة تامة وعلى مدار الساعة، و تقوم برفع مستوى معداتها وأدواتها وفقاً لتلك التهديدات والمعرفة العصرية.

وقال هذا المسؤول العسكري إننا نقوم اليوم بتقييم كل كتيبة دبابات من الالوية المختلفة بما يتناسب مع هيكلية هذه الكتيبة وأضاف: في منطقة دارنكون في شيراز، نشهد تقييمًا كاملاً لدبابات كرار، التي تمر بمراحل مختلفة من الترقية والتقييم في مصانع الصناعات الدفاعية وأيضاً من خلال المشاركة في ميادين الرماية ، كما تم تدريب أطقم الدبابات على المعدات الجديدة.

وتابع العميد أمير نعمتي: تمت دراسة مجال عوائق الدبابات القياسية في منطقة دارنكون، حيث نقوم بتقييم الدبابات في المواقف المختلفة من الناحية التشغيلية.

وفي إشارة إلى خصائص الدبابات، قال نائب قائد القوات البرية للجيش: إن هذه الدبابات تمتلك منظومات تضاهي الدبابات الحديثة في العالم؛ وفي الواقع تم تحديث 13 قطعة منها، كما تم تطوير برجها مقارنة بالدبابات السابقة، كما تمت أتمتة أنظمتها.

وصرح العميد نعمتي ان القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدأت بنجاح إنتاج الدبابات في عدة مناطق، وهذا نشاط انتشر داخل القوات المسلحة، لذا فهو ليس عملاً تجريبياً بل تم تفعيل خط الإنتاج الخاص به.

وأشار نائب قائد القوات البرية للجيش، إلى التحسن الكبير الذي تشهده هذه الدبابات في ساحة المعركة وقدرتها على حماية نفسها، وقال ان من الميزات الرئيسية لهذه الدبابات هي انها اصبحت بعيدة المدى، ودقيقة التصويب وذكية، والأهم من ذلك، كشف الصواريخ .