فيديو خاص: جنرال يشرح تفاصيل مثيرة عن معركة غزة

العالم - فلسطين

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي الجنرال هشام جابر لقناة العالم الاخبارية: لمدة 3 اسابيع قبل التوغل البري، كانت غزة بأسرها تقصف بشكل وحشي، ثم بدأ التوغل البري من الشمال والشرق، وكان الهدف الرئيس فصل شمال غزة عن جنوبها، والهدف الثاني هو تقطيع اوصال غزة.

واضاف العميد هشام جابر: خلال كل المعارك لمدة 55 يوما كان يركز العدو على شمال غزة مع انها ليست عريضة بالمساحة، وانما هي بضعة كيلومترات لكن لم يستطع العدو الاسرائيلي ان يتقدم فيها اكثر من كيلومترين خلال 3 اسابيع.

وتابع: تقدم من الشمال باتجاه بيت لاهيا ومخيم جباليا، وكان يقصف من البحر، وفي نهاية الامر حين حلت الهدنة اعلن انه سيطر على شمال غزة، لكن ذلك لم يكن صحيحا، وانما احتل ثلثي شمال غزة، ول تكن هناك سيطرة، والدليل على ذلك القصف المستمر على جباليا وحصارها وكذلك بيت لاهيا وبيت حانون.

وتابع الجنرال المتقاعد هشام جابر: لم يستطع العدو الاسرائيلي ان يدخل تلك المخيمات رغم كل القصف، ولذلك فان العدو رآى انه بعد ان تكبد في الوسط خسائر فادحة ان يسحب قواته ويبقي فرقة في المنطقة واكتفى بقصف وحشي وارتكاب مجازر في مخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون حتى هذه الساعة.

واوضح: ان هذه المخيمات تتعرض كل يوم لقصف وحشي، وفي المنطقة الفارغة السهلية بين المخيمات وحتى الساعة لا يزال العدو يتعرض كل يوم لعمليات المقاومة، الامر الذي اجبره على تخفيف قواته والتركيز على الجنوب.

واكد العميد هشام جابر ان المعركة الاشد في الجنوب تدور في خان يونس، لان لها اهمية استرايتجية كبرى منذ غزت اسرائيل مصر في 1956 و 1967، ولولم تكن خان يونس لاصبحت غزة ورفح تحت السيطرة.

واضاف: ان خان يونس هي اكبر مدينة في القطاع بعد غزة، كما ان خان يونس تشكل مساحة واسعة عسكريا واختارها العدو حتى لا يقع في المشكلة التي وقع فيها في الشمال، لكنه اليوم يتعرض لكمائن، واليوم يعتبر الاسوأ بالنسبة لخسائر العدو.

واوضح: اليوم تعرضت اكثر من 24 آلية للعدو الى الاستهداف من قبل المقاومة، وذلك ان خان يونس تعطي ايضا مساحة اكبر للمقاومة للحركة والهجوم على العدو، الذي لا يقاتل هدفا ثابتا.

وتابع العميد هشام جابر: هو لا يعرف اين هي المقاومة وانما يتقدم وتخرج المقاومة من مراكز ومواقع غير ثابتة، وتظهر أمامه فجاة، وثبت انه يعاني من نقص كبير في الاستخبارات، وثبت خلال هذه الحرب انه لا يعلم شيئا عن الانفاق، وهذا ما يزيد من خسائره.