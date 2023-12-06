ولي العهد السعودي يعلن استعداده لزيارة روسيا

العالم - السعودية

ووصل بوتين يوم الأربعاء في زيارة عمل إلى العاصمة رياض، بينما دعا ولي العهد السعودية لزيارة روسيا، و رد إبن سلمان على دعوة الرئيس الروسي بوتين ،قائلا: "بالطبع أنا مستعد".

وكان من المقرر في وقت سابق أن يزور محمد بن سلمان، روسيا هذا العام قبل أن تطرأ تغيرات على جدول أعماله.

وأكد الرئيس الروسي خلال لقائه ولي العهد السعودي أن "لا شيء يمكنه أن يعيق تطوير العلاقات الودية بين موسكو والرياض".

بدوره قال إبن سلمان إن السعودية وروسيا تعملان معا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط،مؤكدا على فرص كبيرة لدي البلدين لتوسيع التعاون بين البلدين.

ووصل الرئيس الروسي، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية، بعد زيارته للإمارات.