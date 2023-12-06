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واشنطن تبحث مع الشركاء فكرة نشر قوات أمن دولية في غزة

واشنطن تبحث مع الشركاء فكرة نشر قوات أمن دولية في غزة
الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير المكتب الصحفي في الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، أن إدارة الولايات المتحدة تبحث مع الشركاء فكرة نشر قوات أمن دولية في قطاع غزة.

العالم - الأميرکيتان

وقال ميلر للصحفيين: "بالنسبة لنشر قوات أمن دولية [في قطاع غزة]، فإننا نجري مثل هذه المناقشات مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة. أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث بشكل قاطع عن أي قرار، ولكننا نركز على الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه الوضع في غزة بعد الصراع، وهذا يشمل بالتأكيد توفير الأمن للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة"، معلنا أن الولايات المتحدة تعارض "إعادة احتلال غزة".

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "بوليتيكو" عن الخطة التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لما بعد الحرب في غزة، والتي ترسم شكل الحكم في القطاع، وتتضمن خطوات بشأن دعم السلطة الفلسطينية.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن "مسؤولي إدارة بايدن أمضوا أسابيع في صياغة خطة متعددة المراحل لمرحلة ما بعد الحرب، والتي تتصور سيطرة السلطة الفلسطينية المتجددة في نهاية المطاف على قطاع غزة".

ولفتت إلى أنه "حل غير مثالي، لكن المسؤولين الأمريكيين ينظرون إليه باعتباره أفضل الخيارات السيئة الوحيدة للمنطقة حيث أدت الحرب بين إسرائيل حماس إلى تدمير البنية التحتية، وقتل الآلاف من الفلسطينيين وتشريد أكثر من 1.5 مليون آخرين. كما يمكن أن يضع الولايات المتحدة على مسار تصادمي مع الحكومة الإسرائيلية".

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