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منذ 7 اكتوبر.. نحو نصف مليون مستوطن غادروا الاراضي المحتلة

منذ 7 اكتوبر.. نحو نصف مليون مستوطن غادروا الاراضي المحتلة
الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأنّ عدداً كبيراً من المستوطنين الصهاينة غادروا الاراضي المحتلة منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

العالم - الاحتلال

وذكر موقع "زمان يسرائيل" العبري أنّ عدد المغادرين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي وصل إلى نصف مليون مستوطن، وذلك وفق معطيات سلطة السكان والهجرة التابعة للاحتلال الإسرائيلي.

وفي التفاصيل ذكر الموقع أنّ نحو 370 ألف مستوطن غادروا الاراضي المحتلة منذ عملية طوفان الأقصى وحتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأيضاً غادر نحو 139.839 شخصا منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وحتى نهاية الشهر ولم يعودوا.

كما أوضح الموقع أنّ النصف مليون مستوطن المغادرين لا يتضمنون عشرات آلاف العمال الأجانب والدبلوماسيين، الذين غادروا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر بسبب سوء الأوضاع.

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