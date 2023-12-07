المقاومة تخوض ملاحم بطولية في مواجهة الاحتلال بغزة

العالم- فلسطين

وأعلنت سرايا القدس صباح اليوم الخميس أنها استهدفت بقذائف “التاندوم” والـ (RPG) دبابتين صهيونيتين وناقلة جند في محاور التقدم بيت لاهيا وجباليا.

كما أعلنت أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محور التقدم حي الشجاعية واستهدفوا ثلاث آليات عسكرية بقذائف “التاندوم” وعبوات “العمل الفدائي”.

وأعلنت كتائب القسام أن مجاهديها خاضوا أمس الأربعاء اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في قطاع غزة.

وقالت: أحصينا تدمير 23 آلية عسكرية كليا أو جزئيا فقط في محاور القتال بمدينة خانيونس وبيت لاهيا، وأوقع قناصة القسام 6 جنود بين قتيل وجريح، ونسفوا منزلا تحصنت به قوة خاصة بعبوة برميلية.

كما أكدت استهداف قوة أخرى تحصنت في أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد، ودكوا التحشدات العسكرية بمنظومة رجوم قصيرة المدى وقذائف الهاون، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى أراضينا المحتلة.