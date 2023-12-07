صحيفة يديعوت أحرونوت: صبر المستوطنين في الشمال بدأ ينفد

العالم – خاص بالعالم

على امتداد الحدود مع فلسطين المحتلة، يواصل حزب الله استهداف المراكز والثكنات والجنود الاسرائيليين، وتحت عنوان الدعم للمقاومة الفلسطينية في غزة، واسنادا لجبهة القطاع، اعلن حزب الله استهداف مجاهديه تجمعين لجنود الاحتلال الاسرائيلي في محيط موقع جل ‏العلام، وآخر في خلة وردة محققين إصابات مباشرة.

‏تجمع آخر لجنود الإحتلال في محيط ثكنة ميتات، استهدفهم المقاومون ‏بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة، اصابات أكدتها القناة الرابعة عشر العبرية، بصاروخ مضاد للدروع أُطلق من لبنان، فيما اكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جندي جراء الاستهداف تجاه الثكنة.

موقع المرج أو قرية هونين اللبنانية المحتلة، لم تكن بعيدة عن الرد المقاوم، حيث اعلنت المقاومة اللبنانية استهدافها بالأسلحة ‏المناسبة إصابته مباشرة، كما استهدفت موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة ايضا.. على أنغام صفارات الإنذار وهي تدوي في الجليل الغربي.

في المقابل تعرّضتْ أطرافُ بلداتِ علما الشعب وطير حرفا والضهيرة ووادي السلوقي في جنوب لبنان لقصف مدفعيٍ صهيوني. وعلى طريق القدس، زف حزب الله شهداءه المجاهدين الذين ارتقوا خلال العمليات على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

على الضفة المحتلة في الشمال الفلسطيني، كشفت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أن صبر المستوطنين عند الحدود مع لبنان بدأ ينفد، وأكدت أنهم يعيشون كلاجئين في غرف صغيرة وفي شقق مستأجرة إلى أجل غير مسمى. ناقلة عن مستوطنين من كريات شمونة، مطالبهم من حكومة الاحتلال شرح ما يحدث في الشمال للمستوطنين، مستبعدين العودة إلى منازلهم في حال كهذه.

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