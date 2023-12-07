العالم - خاص العالم

واوضح رامي عبدو في حوار خاص لقناة العالم ، انه يتم متابعة ما يحدث في هذه المدارس منذ عدة ايام وقد وجهت هذه المدارس والموجودين فيها نداءات استغاثة على مدار 6 ايام الماضية كونها تتبع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ( اونروا)، مضيفا ان كيان الاحتلال قام بحصار هذه المدارس على مدار الايام الماضية وبصعوبة كانوا يحصلون على مياه الشرب.

وتابع ان قوات الاحتلال كانت تستهدف اي شخص يخرج من هذه المدارس او يتحرك واستمرت عملية القصف باتجاه المدارس، وهو الامر الذي دفع بعض النازحين بمحاولة الخروج الا ان قوات الاحتلال قتلت عددا منهم ومن بينها عائلة صباح التي كانت ترفع الراية البيضاء وقام الاحتلال باغتيال افرادها وتم توثيق اغتيال عدة عائلات.

وبين ان هذا الصباح قصف الاحتلال قصف هذه المدارس وهدم اسوارها وتحت وابل من اطلاق النار طلب من الموجودين داخل المدارس من بينهم الذكور بالخروج والاستسلام، وهؤلاء الذكور شخصيات مدنية ويعملون في مواقع مرموقة بينهم صحفيين واكادميين واطباء ، وقد اشترط الاحتلال ان يقوموا بخلع ملابسهم وهو الامر الذي تم. لافتا الى ان الاحتلال قام باستعراض دعائي من اجل ان يقول انه قام بالسيطرة على مقاتلين في حين ان كلهم من المدنيين الفلسطينيين.

واشار الى ان المرصد قام بتوثيق قتل البعض لكن لازالت عملية التوثيق مستمرة للتحقق بشكل جيد، مؤكدا ان كل هؤلاء تم اقتيادهم الى داخل المناطق الذي يسيطر عليها الاحتلال وتم تعريتهم والتنكيل بهم وضربهم والاعتداء عليهم.

وحول هدف الاحتلال من القيام بعرض هذه الصورة التي يحاول من خلالها اذلال الشباب الفلسطيني لفت الى ان نظم الاحتلال والاستعمار قائمة على الاخضاع والقهر والاحتلال منذ بداية احتلاله للاراضي الفلسطينية يحاول ان يمارس القهر والاخضاع بحق الشعب الفلسطيني من خلال اساليب عدة وما صدره اليوم هو استمرار لعملية استهداف المدنيين.

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