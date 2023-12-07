مصرع نجل وزير الاسرائيلي غادي ايزنكوت في معارك شمال قطاع غزة 

العالم – خاص بالعالم

ميدانيا اعلنت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس تدمير عشرات آلاليات عسكرية الاسرائيلية خلال ثلاثة ايام الماضية في عدة محاور في قطاع غزة.

كما اعلنت الكتائب استهداف ناقلتي جند بقذائف الياسين 105 في محور التقدم ببيت لاهيا شمال القطاع ومقتل عدد من جنود الاحتلال والاستيلاء على روبوت كان بحوزتهم في محور شرق مدينة خان يونس في الساعات الاخيرة .

بدورها اعلنت سرايا القدس استهداف دبابات و ناقلات جند في محاور التقدم في بين لاهيا و جباليا بقذائف التاندوم و الار بي جي، وفي حي الشجاية و حي التفاح استهدف مجاهدو سرايا القدس عدد من الآليات الاسرائيلية بقذائف التاندوم و الهاون و في جحر الديك قصفت سرايا القدس تحشدات عسكرية بقذائف الهاون.

هذا واعلن الاحتلال مصرع العديد من قواته بينهم مئير ايزنكوت نجل الوزير الإسرائيلي غادي آيزنكوت، شمال قطاع غزة.



وقال جيش الاحتلال ان الرقيب الأول غال مئير آيزنكوت خمسة وعشرين عاما من لواء كوماندوزقتل في معركة شمال قطاع غزة.



كما اعلن جيش الاحتلال في وقت سابق مقتل عدد من الجنود بينهم ضباط خلال المعارك الشرسة التي يخوضها جيش الاحتلال مع المقاومة الفلسطينية .

في حين اقر نائب رئيس الاركان السابق في جيش الاحتلال يائير غولان بعدم تمكن الاحتلال في القضاء على حركة المقاومة الاسلامية حماس و على حكومة الاحتلال تكريس جهدها لاستعادة الاسرى.

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