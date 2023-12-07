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الرئيس الايراني يغادر موسكو عائدا الى طهران

الرئيس الايراني يغادر موسكو عائدا الى طهران
الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

غادر الرئيس الايراني اية الله ابراهيم رئيسي العاصمة موسكو عائدا الى طهران بعد زيارة إلى روسيا استغرقت يوم واحدا .

العالم -أوروبا

وزار الرئيس الايراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي، موسكو صباح يوم الخميس تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، وغادر موسكو عائدا إلى طهران قبل بضع دقائق حيث كان في توديعه عدد من المسؤولين في هذا البلد.

وكان اللقاء الثنائي والنقاش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولقاء الوفود رفيعة المستوى ومناقشة وتبادل وجهات النظر حول القضايا المشتركة والمثيرة للاهتمام بين البلدين، وخاصة ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والتطورات في غزة، محور برامج زيارة رئيسي إلى روسيا.

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