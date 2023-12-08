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إصابات واعتقالات بهجوم للمستوطنين على قرية خلة الضبع بمسافر يطا

إصابات واعتقالات بهجوم للمستوطنين على قرية خلة الضبع بمسافر يطا
الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

أصيب 3 مواطنين فلسطينيين واعتقل اثنان آخران، اليوم الجمعة، خلال هجوم للمستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية خلة الضبع بمسافر يطا، جنوب الخليل.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، لـ"وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية وفا"، بأن عشرات المستوطنين المسلحين من مستعمرات: "كرمئيل"، و"ماعون" و"متسبي يائير"، و"أبناء يعقوب" و"داليا"، اقتحموا قرية خلة الضبع واحتجزوا عددا من سكانها بعد أن استولوا على هواتفهم النقالة، كما فتشوا عددا من المنازل، واعتدوا بالضرب المبرح على عدد من أفراد عائلة الدبابسة، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم بجروح ورضوض، نقلوا إثرها إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا.

وأضاف الجبور أن جنود الاحتلال دمروا شبكة المياه في القرية، واعتقلوا الشاب صلاح دبابسة، ورئيس مجلس قروي التوانة محمد الربعي أثناء توجهه إلى القرية، ومنعوا مركبات الإسعاف من دخولها.

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