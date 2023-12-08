سرايا القدس تستهدف تجمعات وآليات العدو

العالم- فلسطين

وفي بيانها العسكري، أوضحت سرايا القدس أنها قامت بتدمير دبابة صهيونية بعبوة "ثاقب"، واستهداف آليتين عسكريتين بقذائف التاندوم في محور التقدم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وقصفت السرايا تحشدات للعدو في محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خانيونس بعدد من قذائف الهاون إضافة إلى استهداف قوة صهيونية بقذيفتي "التاندوم" في حي النصر بغزة بعد أن كانت متحصنة في منزل وتم الاشتباك معها من مسافة صفر وإيقاع عناصرها بين قتيل وجريح.

كما قصفت السرايا مستوطنة "صوفا" وقاعدة "اميتاي" و "العين الثالثة" برشقات صاروخية مركزة وموقع "كرم أبو سالم" بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.