ما فعلته المقاومة رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال طيلة 75 عاماً

العالم _ إيران

وقال خطيب جمعة طهران،ان قلوبنا تتألم من وحشية الصهاينة هذه؛واوضح انه كانت استراتيجيتنا منذ بداية الثورة هي أن تغادر "إسرائيل" المنطقة وأن تكون فلسطين كلها ملكًا للفلسطينيين كما نحن نعتقد على ضرورة إجراء استفتاء بين سكان فلسطين الأصليين لتحديد نظامها السياسي،وبالتالي الشعب الفلسطيني هو الذي يجب أن يقرر مصيره.

وأضاف، 75 عاماً مرت على جرائم الكيان الصهيوني، واليوم أدرك العالم حقيقة هذه الاستراتيجية؛ وحتى في بريطانيا التي لعبت دوراً في تأسيس هذا الكيان، الآلاف يرددون شعارات الموت لـ "إسرائيل".

وتابع، في أحد الأيام كان وزير الخارجية الأميركي يتحدث عن الشرق الأوسط الجديد، أما اليوم فقد تشكل الشرق الأوسط الجديد على أساس المقاومة بتغيير كافة المعادلات؛ حيث نشاهد اليوم اليمن تمتلك مقاليد القوة في باب المندب والحشد الشعبي يهاجم القواعد الأميركية في العراق وقواعد أميركية أخرى بالمنطقة، وحزب الله يهاجم القواعد الإسرائيلية باستمرار؛ وهذا يعني، الشرق الأوسط الجديد.

وأضاف، ما فعلته المقاومة وما تفعله هو مثال للدفاع المشروع. وهذا هو رد الفعل الطبيعي للمقاومة على مدي 75 عاما من جرائم الكيان الصهيوني.