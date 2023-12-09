تظاهرات حاشدة تجوب لندن تضامنا مع غزة

العالم-اوروبا

واستجاب آلاف البريطانيين لنداء المنظمات المتضامنة مع فلسطين، أبرزها: المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وحملة التضامن مع فلسطين، وأصدقاء مؤسسة الأقصى، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، وائتلاف "أوقفوا الحرب"، و"جمعية" تحالف "أوقفوا الأسلحة النووية."



ودعت شرطة لندن المتظاهرين إلى الالتزام بالشروط المعمول بها بموجب المادة 12 من قانون النظام العام.



كما شددت الشرطة على ضرورة الالتزام بالمسار المتفق عليه ونشرت الخريطة التي يجب على المتظاهرين الالتزام بها.



ورفع المشاركون في المظاهرات مجددا أعلام فلسطين والشعارات الرافضة للإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. كما طالبوا بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.



وتأتي مظاهرة لندن اليوم بعد فشل مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة في تمرير قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة بسبب الفيتو الأمريكي، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.



وانتقد الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني جيرمي كوربين، الذي يشارك في التظاهر اليوم، موقف بلاده الممتنع عن التصويت على قرار وقف إطلاق النار في مجلس الأمن.



وقال كوربين في تغريدة نشرها اليوم على صفحته على منصة "إكس": "الليلة، رفضت المملكة المتحدة دعم قرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار".



وأضاف: "إننا نحزن على أولئك الذين سيموتون لأن حياتهم اعتبرت غير جديرة بالحماية. ونتعهد بمواصلة التظاهر تضامنا مع الشعب الفلسطيني لإنهاء التفجيرات والحصار والاحتلال".



وتعرف بريطانيا حراكا شعبيا متصاعدا رافضا للحرب على غزة، فقد أطلقت أمس الجمعة مجموعة من أطفال بريطانيا عريضة على الإنترنت، يدعون فيها حكومتهم إلى التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 17 ألف فلسطيني، جُلهم من الأطفال والنساء.



وقال الأطفال في نص العريضة، التي وقعها أكثر من 600 طفل حتى الآن، إنهم "يشعرون بالقلق تجاه الأرواح البريئة التي تقتل في هذا العدوان العنيف"، وإنهم يطالبون الحكومة البريطانية بالضغط على تل ابيب لوقف القصف الجوي والبري والبحري على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع المحاصر.



وأضافوا أنهم "يتعاطفون مع الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف مأساوية، ويفتقرون إلى الأمن والتعليم والرعاية الصحية، ويتعرضون للخطر كل يوم".



ولم يقتصر نشاط الأطفال البريطانيين على العريضة الإلكترونية، بل شاركوا في تنظيم عدة احتجاجات ومظاهرات في مختلف مدن بريطانيا، رفعوا خلالها شعارات ولافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي، وتطالب بالتضامن مع الشعب الفلسطيني.



وفي مدينة بريستول، نظم أمس الجمعة الطلاب إضرابًا مدرسيًا ومسيرة حاشدة إلى مبنى البلدية، حيث ربطوا أشرطة ملونة تمثل كل طفل قتل في غزة، وسلموا عريضة مكتوبة بخط اليد إلى السلطات المحلية. وقال أحد المنظمين للإضراب، إنهم "يريدون إظهار تضامنهم مع الأطفال الفلسطينيين، والضغط على الحكومة البريطانية لاتخاذ إجراءات فعالة لوقف العنف والظلم".

وقد أثار العدوان الإسرائيلي موجة من الاستنكار والتنديد الدولي، ودعوات إلى وقف النار وحماية المدنيين. وقد أعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمات حقوقية عن قلقها العميق للوضع الإنساني في غزة، وحذرت من خطر حدوث كارثة صحية واجتماعية في القطاع.