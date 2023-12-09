القوات المسلحة اليمنية تعلن منع مرور أي سفينة متجهة لكيان الاحتلال +فيديو

العالم-اليمن

وفي بيان تلاه متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع مساء اليوم السبت، أوضحت القوات المسلحة أن هذا القرار جاء نتيجة لاستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصار بحق إخواننا في غزة.

وشدد البيان بأن أي سفينة تتجه إلى كيان العدو ستكون هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة اليمنية، محذراً جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

وأكدت القوات المسلحة أنا ستقوم بتطبيق قرار منع مرور السفن كافة إلى كيان العدو من لحظة إعلان هذا البيان.

وأشار البيان إلى أن قرار منع دخول السفن الأجنبية إلى الكيان يأتي بعد نجاحنا في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي.

ولفتت القوات المسلحة إلى أنها حريصة على استمرار حركة التجارة للدول والسفن كافة، عدا المرتبطة بالإسرائيلي أو التي تنقل البضائع إلى الموانئ الإسرائيلية.