تعرف على 'الغول' القسامي الذي قتل عشرات الإسرائيليين!

العالم- فلسطين



إنه السلاح المعروف بـ"الغول"، الذي صنعته كتائب القسام وطورته في غزة بمواد محلية، وعرف بدقته إلى درجة تصنيفه بين الأفضل عالمياً.

أثبتت البندقية القناصة "الغول"، فاعلية كبيرة وقدرات نوعية في عملية "طوفان الاقصى" منذ 7 أكتوبر الماضي في غزة، حيث نشرت حركة حماس مقاطع فيديو يقوم فيها قواتها بقنص جنود الإحتلال في محاور القتال المتعددة.

وكشفت القسام، عن بندقية الغول للمرة الأولى، خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة، عام 2014، وقالت إنها مصنعة محليا، وهي من عيار 14.5 ملم، ويصل المدى القاتل لها إلى أكثر من كيلومترين. وألقت الضوء عليها مجددا خلال "طوفان الأقصى"، بعد المعارك الضارية التي اشتدت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، بمحور شرق مدينة خان يونس، حيث قنصت 6 جنود في منطقة الزنة، وفي عملية أخرى شرق خان يونس 9 جنود إسرائيليين.

كانت كتائب القسام أعلنت عن 11 عملية قنص منذ بداية الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة، أبرزها مع بدء الاجتياح البري لمنطقة خان يونس، جنوبي القطاع، خلال الأيام القليلة الماضية.

ما قدرات وإمكانيات بندقية "الغول"؟

اوضحت حركة حماس إن بندقية "الغول" تتفوق على بندقيتي القناصة "دراغونوف" روسية الصنع عيار 7.62 ملم، و"شتاير" النمساوية عيار 12.7 ملم التي طُورت عام 2004، كما تعد من أقوى بنادق القنص بالعالم، وفق "سي إن إن" الأميركية، ومن أهم صفاتها:

بندقية قناصة محلية الصنع بشكل تام.

تستخدم قذائف وذخيرة من عيار 14.5 ملم.

من أطول بنادق القنص في العالم.

مداها القاتل نحو 2 كيلومتر.

تعد من أقوى بنادق القنص بالعالم.

مقارنة بين "غول" و"دراغونوف" و"شتاير"

حسب ما نشرته كتائب القسام، فإن البندقية "الغول" سلاح قناص، يتفوق على نظيره الروسي والنمساوي، كما يلي:

من أطول بندقيات القنص حول العالم، إذ يزيد على متر ونصف المتر، مقارنة بـ"شتاير" النمساوية التي يبلغ طولها 137 سم، و"دراغونوف" الروسية بطول 120 سم.

تستخدم "الغول" قذائف عيار 14.5 ملم، وهي أكثر فتكا من التي تستخدمها قناصتا "شتاير" (12.7 ملم) و"دراغونوف" (7.62 ملم).

يبلغ المدى القاتل لبندقية "الغول" نحو 2000 متر، مُقارنةً بـ1500 متر لقناصة "شتاير"، و1200 متر لـ"دراغونوف".