شاهد.. القضية الفلسطينية تحضر في معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي

العالم - مراسلون

في مدينة اسطنبول انطقت فعاليات المعرض الثامن للكتاب العربي ، 250 دار نشر تمثل 30 دولة حول العالم تعرض أكثر من 150 الف كتاب ، المعرض حمل شعار العربية تجمعنا ، وهو شعار رسخته دور النشر العربية والاسلامية والعالمية عبر مزيج متنوع من الكتب الثقافية والاجتماعية والسياسية والادبية وفي كل المجالات.

وقال مدير معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي ، محمد اراتشا ، ان "هذه السنة المعرض انطلق بشعار العربية تجمعنا، اسطنبول هي بلد ليست عربية ولكن اكبر معرض للكتاب العربي خارج الجغرافيا العربية الان يقام هنا بفضل الله، اردنا ان ندعم القضية من منظور ثقافي وشجعنا الناشرين المشاركين ان يضعوا كتب متعلقة بفلسطين او كتاب فلسطين"

يرافق المعرض الى جانب زويا الكتب والوسائل الخاصة بكافة الفئات العمرية اكثر من 100 فعالية ثقافية وفنية متنوعة تركز على القضية الفلسطينية وتظهر تضامنا مع غزة، دور نشر عربية مهتمة بالقضية بالفلسطينية و فرق فنية وفنانون كانوا حاضرين هنا هنا عبر اعمال فنية وثقافية واصدارات خاصة بفلسطين.

وقال مدير بيت فلسطين للثقافة، سمير عطية، ان "اليوم فلسطين حاضرة كما كانت حاضرة سابقا في بيروت والكويت والقاهرة حاضرة في كل المدن والقلوب وبالتالي هذا التجدد هذا الوهج هذا الالق حقيقة فضله بعد الله لغزة"

ويتيح معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي فرصة للمهتمين لاستكشاف عوالم الأدب والثقافة العربية ، مع تقديم مجموعة واسعة من الكتب والأعمال الأدبية التي تعكس التنوع الثقافي للعالم العربي.

العربية تجمعنا شعار يرفعه معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي ، تصطف دور النشر هنا في مختلف المجالات ومن مختلف البلدان، فيما تحضر فلسطين رغم غيابها القسري بفعل الحرب عبر كتب ووسائل تعزز حضورها في وجدان زوار المعرض والمهتمين بالقضية الفلسطينية.

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