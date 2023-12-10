بالقانون الدولي.. ما ينتظر الإحتلال بعد مشهد 'الأسرى العراة'؟

العالم- فلسطين

وعبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها إزاء الصور، قائلة على لسان جيسيكا موسان، مستشارة العلاقات الإعلامية في الشرق الأوسط عبر بيان، إن كل المحتجزين والمعتقلين يجب أن يعاملوا بطريقة إنسانية وبكرامة وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وفي وقت سباق، علق المتحدث باسم جيش الإحتلال دانيال هغاري، على الصور التي تظهر قوات إسرائيلية تعتقل "عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة"، معصوبي العينين وعرايا وجاثيين على ركبهم، بقوله خلال مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، إن الجيش يحقق فيما إن كان المعتقلون يرتبطون بحركة حماس.

فكيف ينظر القانون الدولي لما حدث؟

الأسرى في القانون الدولي

• حسب المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة.

• تنص المادة السابعة من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب وللمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

ويضيف خبير القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، على ما سبق، أن اتفاقية جنيف الثالثة لمعاملة أسرى الحرب والمعتقلين الصادرة عام 1949، تحظر أن تقوم "الدولة" التي تأسرهم إذا كان من شأن ذلك التصوير أن يحط من قدرهم واعتبارهم، ويمس شرفهم وكرامتهم ،ويهينهم بصورة مذلة.

وفي تصريح صحفي يوضح سلامة، وهو أحد المشاركين في تحديثات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بخصوص أسرى الحرب، أن بعض الدول تصور الأسرى لأغراض دعائية، مثل إذلالهم وتشويه سمعتهم باعتبار أنهم استسلموا ولم يستمروا في القتال، وقد يكون بغرض ابتزازهم، للحصول على معلومات.

ولفت سلامة الى ان تصوير الأسرى في حد ذاته يشكل نوعا من التعذيب النفسي، لافتا إلى أنه بتحول البعض إلى "أسرى حرب"، فإنهم يُعدوا جماعة بشرية ضعيفة معرضة للأخطار، شأنهم في ذلك شأن النساء والأطفال واللاجئين أثناء النزاعات المسلحة، وفق القانون الدولي الإنساني الذي أفرد لأسرى الحرب قوانين للحماية.