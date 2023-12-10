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شاهد..زعيم كوريا الشمالية يجهش بالبكاء لهذا السبب!

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو يبكي أثناء استماعه لتقرير.

العالم- اسيا والباسيفيك

وفي الفيديو يبكي كيم جونغ أون أثناء استماعه لتقرير المؤتمر الخامس للأمهات.

وذرف الزعيم الكوري الدموع في اللحظة التي كان يدور فيها الحديث عن استعداد الأمهات للتضحية بأنفسهن من أجل مستقبل أطفالهن.

وهذه ليست المرة الأولى التي يبكي فيها كيم أثناء الخطابات، ففي شهر أكتوبر الماضي، أجبر البكاء كيم أثناء حديثه عن الصعوبات، التي مرت بها البلاد، على التوقف قليلا عن الكلام وخلع نظاراته، وسط حشد من الناس.

وتحدث زعيم كوريا الشمالية في خطاب بمناسبة الاحتفال بالذكرى 75 لـ"حزب العمال الحاكم"، عن الصعوبات التي تواجهها البلاد، كما أعلن وقتها أن بلاده سجلت "صفر" إصابات بفيروس كورونا، متمنيا الصحة للكوريين.

وعقدت كوريا الشمالية اجتماعًا لتوزيع الهدايا على المشاركات في المؤتمر الوطني الأخير للأمهات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، الأربعاء، في خطوة واضحة لضمان ولائهن وسط انخفاض معدل المواليد.

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