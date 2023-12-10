ايران تعلن استعدادها لمساعدة النظام الصحي في غزة

العالم - ايران

وقال "عين اللهي" في الاجتماع الطارئ السابع للمنظمة : إن وزارة الصحة الإيرانية على استعداد لإرسال طواقم صحية وطبية على الفور لتلبية الاحتياجات العاجلة وتوفير الرعاية الصحية في غزة.

وطرح وزير الصحة الايراني، مقترحا لحشد موارد وإمکانیات الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية لانهاء هذا الوضع المؤلم في غزة، قائلا : من الضروري مراقبة النقص في الموارد الأساسية عن كثب مثل المعدات الطبية والوقود ومياه الشرب وغيرها من الاحتياجات الأساسية، وكذلك رعاية النازحين والحد من تفشي الأمراض عبر اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الخصوص.

واضاف : ​​نظرا لعدم إمكانية الوصول الكامل إلى منطقة غزة، فمن الضروري أن تقوم منظمة الصحة العالمية بتحليل شامل للوضع الحالي في غزة وإعداد خطة عمل للاستجابة للاحتياجات العاجلة لسكان غزة بمساعدة جميع الدول الأعضاء.

وتابع عين اللهي: "إن وزارة الصحة في جمهورية إيران الإسلامية أعدت خطة عمليات طارئة لاجل تقديم العلاج الفوري لشعب غزة المضطهد، ويمكنها أن تتقاسمها مع منظمة الصحة العالمية".

وبحسب تصريح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، فقد بلغ عدد شهداء القطاع اثر العدوان الاسرائيلي المتواصل، منذ السابع من اكتوبر 2023 لحد اليوم، نحو 18 ألف شهيد و49500 جريح.