من مسافة صفر التحام القسام مع آليات العدو.. والتطور النوعي بباب المندب

ويواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي مقاومة شرسة في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وعلى الرغم من ضخ قوات واليات بأعداد كبيرة، إلّا أنّ المجاهدين الفلسطينيين يبدون مقاومة كبيرة ويتمكنون حتى من إطلاق صواريخ في اتجاه كيان الاحتلال، وفقاً لإفادات مصادر عسكرية عبريّة.

وفي محاور عدة، أبرزها في خانيونس ومعسكر جباليا، تواصلت المعارك الضارية والاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، مع دخول العدوان على غزة يومه الـخامس والستين، حيث كثف الطيران الإسرائيلي غاراته على المناطق السكنية في خانيونس ومخيم جباليا، موقعا المزيد من المجازر الوحشية في صفوف المدنيين ما ادى لاستشهاد العشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتتعرض غزة بكل محافظاتها، لقصف جوي ومدفعي إسرائيلي عنيف ومتواصل في حرب فتاكة تدميرية طالت كل منشآتها، دون تمييز بين محلي مدني أو دولي أممي.

وأفادت مصادر محلية بقصف طيران الاحتلال لشقق سكنية مأهولة على رؤوس ساكنيها وإحراق مدارس كانت تأوي نازحين وتدمير شوارع وطرقات تربط المحافظات ببعضها، واستهداف أراضٍ زراعية.

وقد تحول مشفى الشفاء مجددا جراء العدوان والحصار، إلى مركز لإيواء النازحين الذين زاد عددهم عن ثلاثين الفا داخل أسوار المجمع.

كما تشهد الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان توترا متصاعدا حيث تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي قصف مناطق سكنية بالمدفعية والطائرات الحربية،بعد ان كانت تتم عبر طائرات الدرون ومروحيات الاباتشي.

وقد حلقت تلك الطائرات فوق العاصمة بيروت والبقاع ،بالمقابل اعلن حزب الله تحقيق اصابات مباشرة في عدة مواقع للاحتلال، وقد شوهدت مروحيات اسرائيلية تنقل جرحى اسرائيليين سقطوا جراء ضربات المقاومة.

تطور نوعي آخر سجل على هامش رد المقاومة في المنطقة، كان في اعلان القوات المسلحة اليمنية منع مرور السفن من البحر الأحمر والبحرِ العربي المتجهة إلى الكيانِ الصهيوني من أيّ جنسية كانت إذا لم تدخل لقطاعِ غزة حاجته من الغذاء والدواء.