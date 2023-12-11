الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٤:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

غزة واليوم العالمي لحقوق الانسان

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

أجهض الفيتو الاميركي مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لإيجاد وقف انساني لإطلاق النار في غزة.

العالم - باختصار

علی عتبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، المصادف 10 ديسمبر، فشل مجلس الامن في تمرير المشروع رغم مصادقة 13 عضواً.

أمين عام الأمم المتحدة غوتيريش وجه قبلها تحذيراً لمجلس الأمن إستناداً للمادة 99 من ميثاق المنظمة بشأن تعرض السلام الدولي للخطر.

ودعا غوتيريش المجلس لاتخاذ قرارات عملية طارئة لوقف الحرب بغزة واصفاً ما يحدث بالإبادة المروعة.

امريكا تجاهلت بهذا الفيتو أبسط مبادئ حقوق الانسان كما تجاهلتها بريطانيا بامتناعها عن التصويت.

كل هذا وجرائم الابادة مستمرة بغزة بحصيلة تجاوزت الـ17 ألف فلسطيني أغلبهم أطفال ونساء وشيوخ.

وحول كيان الاحتلال، غزة الی ارض محروقة لتهجير الغزيين تحت أنظار عالم يقف مكتوف الأيدي.

غزة تنزف.. ولم تخرج مواقف الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي عن بيانات الادانة.

غزة تنزف.. ومنظمات مراقبة حقوق الانسان والعفو الدولية وغيرها تكتفي ببيانات كلامية بدورها.

غزة تنزف.. والعالم لم يتخذ في الواقع أي اجراء عملي حقيقي للضغط علی الكيان الاسرائيلي لوقف حربه.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

صحيفة احرونوت تكشف هول ما يخفيه الفيتو الامريكي!

ردود فعل غاضبة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن على الفيتو الامريكي بشأن العدوان على غزة

شاهد.. أمريكا تحطم رقم القياسي في استخدام الفيتو لصالح "إسرائيل"

طهران تدين استخدام أمريكا الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة

الفيتو الأميركي ينهي أي محاولة لوقف إطلاق النار على غزة + فيديو

حماس تعلق على الفيتو الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف