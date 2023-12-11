الإعلام العبري يشكك في أعداد خسائر جيش الاحتلال بمعارك غزة

العالم _ خاص بالعالم

صحيفة هآرتس كشفت أن ثمة فجوة كبيرة بين عدد الرسمي الجنود المصابين، وما تظهره سجلات المستشفيات.

وأشارت الصحيفة إلى أن العدد المعلن هو 1600 مصاب منذ بدء العدوان على قطاع غزة، بينما تظهر القوائم الجزئية التي أعلنت عنها المستشفيات أنها استقبلت نحو 4600 مصابا خلال الفترة نفسها.

وتزامن ذلك مع ما كشفته صحيفة يديعوت أحرنوت' قبل أيام، وتفيد بأن عدد المصابين من الجنود بلغ 5000، وان أكثر من 2000 اعترفوا رسميا بأنهم أصبحوا معاقين، وذلك قبل أن تسحب الصحيفة تقريرها بسبب الرقابة العسكرية، وتقلل من عدد المصابين إلى 2000 عوضا عن 5000.

اما صحيفة معاريف فقد اكدت انه خلافا للخطابات الاسرائيلية التي تتحدث عن انكسار حماس الا ان الوضع على الأرض مختلف، وهو ما تدعمه مقاطع فيديو تظهر اجلاء طيران الاحتلال عشرات الجنود المصابين خلال المعارك والاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وكشف الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن المجاهدين تمكنوا من تدمير 180 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 10 أيام كليا أو جزئيا، فضلا عن قتلهم عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق.



وكان جيش الاحتلال قد أعلن في آخر حصيلة للقتلى المصابين في صفوفه خلال المعارك في غزة، أن 426 جنديا وضابطا قتلوا منذ بدء معركة 'طوفان الأقصى'، من بينهم أكثر من 103 جنود وضباط منذ بداية العملية البرية، فيما بلغ عدد المصابين اكثر من 2000 جندي.