الاحتلال يعترف بنمو معاداة الصهيونية بالعالم ويحذر من السفر للخارج

العالم - الاحتلال

وقد حدد المجلس الاحتلالي العنصري المذكور التابع لكيان الاحتلال 5 مناطق يمكن الاسرائيليين تجنبها او اجتنابها نهائيا وذلك حسب خطورتها.

وحدد المجلس الاسرائيلي الفئة الأولى من الدول بصفتها دول لا تشكل خطراً على المحتلين الإسرائيليين المسافرين اليها، والفئة الثانية هي البلدان التي من المحتمل أن يواجه فيها المسافرون أشخاصًا مناهضين للصهيونية، واما الفئة الثالثة فهي البلدان التي يوجد فيها مستوى معتدل من خطر معاداة الصهيونية.

أما بالنسبة للدول التي يجب على الإسرائيليين اجتنابها بالمطلق والتي تعتبر ليست مناسبة للسفر اليها فهي الفئتين الرابعة وهي الدول الأكثر معاداة للصهيونية مع الإسرائيليين، والخامسة التي توجد فيها مخاطر معاداة الصهيونية في أجزاء مختلفة منها (وليس في الدولة كلها).

واتهم مجلس الأمن القومي للكيان الصهيوني إيران وحركتي حماس والجهاد الإسلامي بالتحريض على معاداة الصهيونية في جميع أنحاء العالم. ثم طلب من المستوطنين الإسرائيليين إعادة النظر في السفر إلى الخارج حسب الخريطة أدناه.

خريطة ملونة للعالم، تظهر مستوى معاداة الصهيونية في مختلف بلدان العالم

والخارطة اعلاه تحدد للاسرائيليين المناطق التي توجد فيها النسب الاكبر لمعاداة الصهيونية في العالم والتي نشرها اليوم الاثنين مجلس الأمن القومي الاسرائيلي التابع لكيان الاحتلال الصهيوني.

يذكر، ان مجلس الأمن القومي السرائيلي تم تاسيسه في آذار العام 1999 في ظل حكومة نتنياهو (الليكود) حيث اصدرت الحكومة الاسرائيلية في حينه قرارها بإقامة هذا المجلس الذي تولى رئاسته دافيد عبري بتوصية من وزير الحرب آنذاك موشي آرنس.