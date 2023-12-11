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الإدميرال سياري: جرائم الكيان الصهيوني في غزة دليل على ضعفه وانهياره

الإدميرال سياري: جرائم الكيان الصهيوني في غزة دليل على ضعفه وانهياره
الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر المساعد التنسقي لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الإدميرال " حبيب الله سياري " ان الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني القاتل للأطفال في غزة حاليا، دليل على ضعفه وانهياره، مؤكدا أن هذه الأعمال الاجرامية التي راح ضحيتها الأطفال والنساء لاتعتبر انجازا عسكريا في أي مكان من العالم ولا قيمة لها.

العالم - ايران

وتابع قائلا: يبدو أن الكيان الصهيوني اللقيط بات في مرحلة كالمجنون الذي يقوم بأي عمل دون تفكير، ما يظهر ضعفه، ولو كان غير ضعيف ويريد تحقيق أهدافه كان عليه استخدام التكتيكات العسكرية في الحرب أمام خصمه، لا أن يستهدف النساء والاطفال والمدنيين ويقصف المستشفيات.

وشدد الادميرال سياري على أن هذا الكيان المحتل زعم أنه قصف مستشفى الشفاء لإنه كان مقرا لقيادة حركة حماس، وقال: ان الصهاينة عرضوا جهاز تصوير رنين، وزعموا أن المقر المذكور يقع خلفه، في حين أن مدينة تشهد حربا ضارية قد يحمل سكانها أسلحة وهذا لايبرر استهداف المستشفى وقتل المرضى الراقدين فيه من اطفال ونساء ومدنيين عزل.

وأضاف: ان الأعمال الإجرامية التي ارتكبها الصهاينة المجرمون انما تظهر ضعفهم وانهيارهم، حيث أن الانسان الضعيف عندما يرى أنه عاجز عن القيام بعمل ما لإثبات قوته، يلجأ الى ارتكاب أي عمل.

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