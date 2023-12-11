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اعتراف اسرائيلي..الحرب مع انصار الله لیست رحلة ترفيهية في البحرالاحمر!

اعتراف اسرائيلي..الحرب مع انصار الله لیست رحلة ترفيهية في البحرالاحمر!
الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

قالت القناة الـ12 العبرية، في تقرير لها اليوم الإثنين، إن منع انصار الله من شن هجمات على سفن اسرائيلية سوف يتطلب أكثر بكثير من مجرد رحلة بحرية ترفيهية في البحر الأحمر أو طائرة قاذفة واحدة تتضمن التزود بالوقود جواً.

العالم- فلسطين المحتلة

وأضافت القناة أن تهديدات انصار الله أصبحت تحدٍ خطير سيتعين على "إسرائيل" مواجهته إذا لم تنجح الولايات المتحدة في محاولتها إنشاء قوة عمل في خليج عدن.

وأوضحت الصحيفة أن انصار الله منذ عام 2014، تمكنت من تشكيل جيشًا من مقاتلين مزودا بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار طويلة المدى وصواريخ كروز بأنواعها المختلفة ولديه أنظمة رادار فعالة وصواريخ ساحلية، ومخزون من الألغام البحرية، وسفن سباق سريعة قادرة على إطلاق الصواريخ، وغير ذلك الكثير.

وأكدت القناة أن احتواء التهديد الذي يشكله انصار الله سيتطلب سلسلة من الهجمات، وربما لن تنتهي باستعراض، سواء من جانب "إسرائيل" أو من جانب الولايات المتحدة.

وقالت القناة إن انصار الله يعملون بشكل مستقل إلى حد كبير وأقسموا منذ عام 2003 على المساعدة في انقراض "إسرائيل".

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