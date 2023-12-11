الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٣:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

خاص بقناة العالم.. كيف تكفن مستشفيات غزة الأشلاء؟

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

وثقت كاميرا قناة العالم تفاصيل خاصة عن عملية تكفين جثامين وصلت اشلاء الی مستشفی شهداء الاقصی.

العالم - مراسلون

ويتوالی وصول جثامين الشهداء الی مستشفی شهداء الاقصی بين أطفال ونساء وشيوخ، لكن ما يفجع القلب، وصول بعض الأجساد دون رؤوس أو اطراف.

ووثقت كاميرا العالم وصول جثامين شهداء دون أيد وأرجل تم انتشالها من تحت الركام.

واستلم مسؤول التكفين، كفناً يحتوي علی أشلاء 6 جثث لايُعرف لأي جثة تنتمي.

وأكد أحد الشهود العيان ان الأشلاء، لعائلة نسمان، والشهداء أطفال ذوي سنتين و 4 سنوات و8 سنوات ولايمكن التعرف عليهم بسبب التشوهات التي حصلت للأشلاء إثر قصف بيوتهم.

ويستخدم كيان الاحتلال قنابل وصواريخ امريكية تهدم البيوت وتقطع أوصال المدنيين العزل في غزة.

روابط ذات صلة

مجازر وإبادة جماعية اسرائيلية بغزة متواصلة وعدد الشهداء يزيد من 18000

الجريح في غزة يتحول لشهيد خلال دقائق.. فما قصة الطفل ابراهيم؟

د. حسن البنا: انها حرب الاستقلال الثانية لـ'إسرائيل'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف