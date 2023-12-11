خاص بقناة العالم.. كيف تكفن مستشفيات غزة الأشلاء؟

العالم - مراسلون

ويتوالی وصول جثامين الشهداء الی مستشفی شهداء الاقصی بين أطفال ونساء وشيوخ، لكن ما يفجع القلب، وصول بعض الأجساد دون رؤوس أو اطراف.

ووثقت كاميرا العالم وصول جثامين شهداء دون أيد وأرجل تم انتشالها من تحت الركام.

واستلم مسؤول التكفين، كفناً يحتوي علی أشلاء 6 جثث لايُعرف لأي جثة تنتمي.

وأكد أحد الشهود العيان ان الأشلاء، لعائلة نسمان، والشهداء أطفال ذوي سنتين و 4 سنوات و8 سنوات ولايمكن التعرف عليهم بسبب التشوهات التي حصلت للأشلاء إثر قصف بيوتهم.

ويستخدم كيان الاحتلال قنابل وصواريخ امريكية تهدم البيوت وتقطع أوصال المدنيين العزل في غزة.