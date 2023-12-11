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'قراصنة طوفان' تشن هجوماً مرعباً على اسرائيل لم يحدث في تاريخه

'قراصنة طوفان' تشن هجوماً مرعباً على اسرائيل لم يحدث في تاريخه
الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن الكيان الإسرائيلي تعرض لأكبر هجمات سيبرانية في تاريخه.

العالم-فلسطين المحتلة

وقالت إن مجموعة قراصنة تطلق على نفسها "طوفان" شنت خلال الأسابيع الأخيرة، هجمات سيبرانية هي الأكبر في تاريخ "إسرائيل".

ونفذت "طوفان" واحدة من أذكى هجماتها، أدت إلى تسريب معلومات حول سلسلة من الشركات الإسرائيلية، ونجحت في اختراق أنظمة شركة لتخزين المواقع، تحتوي على كثير من المعلومات عن مواقع إسرائيلية أخرى، وبذلك وصلت إلى المعطيات الشخصية للشركات وعملائها.

وبحسب التقديرات، فإن معلومات عن ملايين الإسرائيليين خرجت إلى الخارج، وهذه المعلومات يصفونها في عالم السايبر بأنها "ذهب نقي".

وقبل أيام، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم اختراق معلومات لأرشيف "إسرائيل" اعتباراً من عام 2020 فصاعداً، وأنها "قد تكون في أيدي المهاجم".

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