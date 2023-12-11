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عبد اللهيان: حل الدولتين لا يساعد على حل القضية الفلسطينية

عبد اللهيان: حل الدولتين لا يساعد على حل القضية الفلسطينية
الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان أن حل الدولتين لا يساعد على حل القضية الفلسطينية، وإن استخدام الولايات المتحدة حق النقض لمواصلة جرائم الكيان الصهيوني يظهر أن واشنطن واقفة وراء هذا الكيان بكامل قواها.

العالم - ايران

وقال أميرعبد اللهيان، مساء الاثنين، في اجتماع جمعية الدوحة عبر الإنترنت، في إشارة إلى الاقتراح الدبلوماسي والحقيقي للجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل القضية الفلسطينية، بما في ذلك إجراء استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة قال، أن أمريكا تقف وراء الكيان الصهيوني بكامل قواها، وتقو بدعمه على نطاق واسع وخير دليل على ذلك استخدام واشنطن حق النقض لمواصلة جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة.

وأضاف : "إسرائيل" هي كيان محتل للأرض الفلسطينية ونعتقد أن حل الدولتين لن يساعد في حل القضية الفلسطينية. وفي أرض فلسطين يجب تشكيل حكومة فلسطينية فقط على أساس الاستفتاء، وحتى يهود هذه المنطقة يجب أن يتخذوا قرارا مشتركا.

يتبع ..

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