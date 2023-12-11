صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء قصف العدوان للقطاع إلى 18205

العالم-فلسطين

وقالت الوزارة في بيان مقتضب "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 18205 شهداء، و49645 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد 25 مواطنا على الأقل، في قصف نفذته طائرات جيش الاحتلال، على منازل مواطنين في مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأوضحت وكالة "وفا" أن مخيم المغازي وسط القطاع تعرض لقصف عنيف من قبل طيران الاحتلال، حيث "نقل العشرات بين شهيد وجريح إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح".

وتستمر قوات الاحتلال في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الـ66، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.