بايدن يكشف عن هويته الحقيقية!

العالم - الأميركيتان

وأضاف بايدن: "لقد وقعت في مشاكل وانتقادات عندما قلت قبل بضع سنوات إنه ليس عليك أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا، وأنا صهيوني".

وتابع بايدن متحدثا خلال الحفل "سنواصل تقديم المساعدة العسكرية لــ[إسرائيل] حتى تتخلص من حماس، لكن علينا أن نكون حذرين، عليهم أن يكونوا حذرين [إسرائيل]. الرأي العام العالمي كله يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها، ولا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك" حسب قوله.

وأظهر استطلاع للرأي أن غالبية الأمريكيين لا يوافقون على طريقة تعامل بايدن في العدوان على قطاع غزة.

ويعتزم مجلس النواب الأمريكي التصويت على قرار يوم الأربعاء، يسمح بإجراء يؤدي لعزل بايدن.