بالفيديو.. امريكا والاحتلال يفتحان على نفسهما ابواب جهنم في 3 جبهات

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توعدت بمنع مرور السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء ونفذت وعيدها، عملية عسكرية نوعية جديدة نفذتها القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية مستهدفة بصاروخ بحري مناسب سفينة تدعى'استريندا' تابعة للنرويج وكانت محملة بالنفط ومتجهة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.



وأكد سريع أن القوات المسلحة اليمنية لم تلجأ لاستهداف السفينة النرويجية المحملة بالنفط إلا بعد رفض طاقمها كافة النداءات التحذيرية مشيرا الى نجاح القوات خلال اليومين الماضيين في منع مرور عدة سفن استجابت لتحذيرات القوات البحرية اليمنية. وجددت القوات المسلحة اليمنية تأكيدها أنها لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في البيانات السابقة واستمرارها في منع كافة السفن من كل الجنسيات المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه الفلسطينيون الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء.

والى الجبهة الجنوبية اللبنانية على الحدود الشمالية مع فلسطين المحتلة حيث أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقديرات بإطلاق ما بين ثلاثة إلى خمسة صواريخ مضادة للدبابات من لبنان نحو مستوطنة المطلة مشيرة الى تضرر نحو خمسة عشر منزلا منها ما دمر بالكامل. ونشرت المقاومة الإسلامية مشاهد من استهدافها وعلى مدار يومين عددا من المواقع التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

اما المقاومة الإسلامية في العراق فقد أعلنت عن تنفيذها ثلاثة هجمات الاثنين، اثنان منها استهدف قاعدة عين الاسد الاميركية غرب العراق مصيبين هدفهما بشكل مباشر. والثالث استهدف القاعدة الاميركية في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية وحقق إصابات مباشرة.

وفيما أرسلت واشنطن رسائل تفيد بأن صبرها ينفد محذرة من عواقب وخيمة إذا لم تتوقف الهجمات أكدت كتائب حزب الله العراق أن هذه الهجمات بداية قواعد اشتباك جديدة وأن العمليات ضد القوات الأميركية ستستمر حتى إخراج آخر جندي لها من أرض العراق.

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