(فيديو)..كيف يعيش النازحون في غزة بعد سقوط أمطار غزيرة

العالم - فلسطين

واصلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، عدوانها الغاشم والدموي على قطاع غزة، لليوم الـ 68 تواليًا، بشن مئات الغارات وتكثيف القصف المدفعي والأحزمة النارية واقتراف مجازر وحشية بتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها، في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي، مع استمرار التوغلات البرية ومجابهتها بمقاومة باسلة.

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الماضية 17 مجزرة وجرائم إبادة جماعية ممنهجة في قطاع غزة بما فيها مدينة رفح التي تدعي كذبا أنها آمنة نجم عنها 207 شهداء و450 إصابة ولازال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة في مؤتمر صحفي في اليوم ال 67 للعدوان الغاشم على قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 18412 شهيدا و50100 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.