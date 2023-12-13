غزة، محور نقاشات اجتماع حقوق الانسان في جنيف

العالم - مراسلون

على هامش اجتماع حقوق الإنسان في جنيف وفي إطار المحاولات لحشد الجهود الدولية لوقف الحرب الصهيونية على قطاع غزة والدفع نحو إيجاد حلول دبلوماسية تأخذ أمام قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، عقد في العاصمة السويسرية جنيف الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى حول اوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان الدولية؛ لتقديم الحلول والطرق لإنهاء هذه الحرب والمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتي هي دليل واضح لنقض حقوق الإنسان بأشكاله المختلفة.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان:"من المؤسف أنه في الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد إعلان حقوق الإنسان، وبينما يتم إحياء هذه المناسبة في جنيف، المركز الأوروبي للأمم المتحدة، نشهد إبادة جماعية في فلسطين، والأسوأ من ذلك، أن أمريكا التي هي نفسها تستضيف مقر الأمم المتحدة في نيويورك، استخدمت بمفردها حق النقض (الفيتو) ضد قرار تم التصويت عليه لوقف الحرب وقتل النساء والأطفال، وهذا يدل على أنّ البيت الأبيض ليس له أي مصداقية في الممارسة العملية فيما يتعلق بحقوق المرأة وحقوق الإنسان وحقوق الطفل".

في توقيت بالغ الأهمية بالنظر إلى الأوضاع الحرجة التي تمر بها غزة، وتباين في مواقف الدول المشاركة في الاجتماع لتبادل وجهات النظر إزاء المشهد المعقد بقطاع غزة والدفع نحو تعزير التعاون الاقليمي والجهود الرامية إلى الضغط نحو وقف إطلاق النار لحماية المدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية غير مسبوقة أكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة اتخاذ سبل للحد من المعاناة في غزة وفتح الحصار عليها.

وقال أميرعبداللهيان:"الوزراء وجميع المشاركين في الاجتماع اتفقوا على ضرورة وقف هجمات الكيان الصهيوني المجرم والإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفور، وإعادة فتح معبر رفح، ووصول المساعدات الإنسانية بسرعة إلى جميع أنحاء غزة، ووقف الهجرة القسرية لسكان غزة. ونفس الوضع أيضا في الضفة الغربية أيضا".

حوارات شديدة الأهمية والغاية هي أن تسهم في صياغة موقف دولي ضاغط على الحكومة الصهيونية لوقف اطلاق النار والخروج من الموقف الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة بل والعالم ويعد نموذجاً لانتهاك القوانين الدولية المعارضة، وهو ما يجب ألا تقبل به الأسرة الدولية.

لم يمر اجتماع حقوق الانسان في جنيف دون ان تکون غزة محوراً للنقاش وبحث آليات ايقاف العدوان ومنع تهجير أهالي غزة.