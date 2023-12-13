بالفيديو.. الاعلام العبري يثور على نتنياهو بعد عملية الشجاعية

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا ان الاعلام العبري سعى لاقامة مقارنة بين معركة الشجاعية هذه المرة وبين معركة الشجاعية عام 2014، مشيرا الى انها مقارنة غير منصفة لاسباب كثير منها ان الاحتلال هو من بدء العملية العسكرية بالشجاعية هذه المرة وكان يهدف تدمير هذا الحي، اما في المرة الاولى عام 2014 كانوا قد فقدوا احد الجنود وذهبوا الى الشجاعية وقاموا بعملية احراق للحي، مؤكدا ان رد المقاومة هذه المرة اقوى بكثير ليس فقط من حيث عدد القتلى من الجنود الاحتلال ولكن رتب هؤلاء القتلة هي الاهم حيث تم تم الاعلان عن مقتل 8 من عناصر جيش الاحتلال من بينهم قائد فرقة في لواء جولاني وعقيد ومسؤول عن اللوجسيتك في هذه الفرقة.

ولفت مراسلنا الى ان الاحتلال يقوم بعملية النشر مرحلة بمرحلة وليس بشكل مباشر لانه لا يريد ان يكشفوا الواقع، وان هذه العملية اعلنت عنها المقاومة الاسلامية الفلسطينية وفي البداية نفى الاحتلال ولكن مع ارتفاع عدد القتلى ورتبهم اضطر الاحتلال الى ما يسمى سمح بالنشر.

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وقال ان الاعلام العبري علق على العملية بانها "كارثة جديدة تأتي من قطاع غزة وبنيامين نتنياهو لازال يتبجح بانه ينتصر"، مشيرا الى ان هذه العملية التي نفذت في الشجاعية ستعطي منحى جديد للعملية البرية حيث لازال نتنياهو يكذب على المستوطنين ويتحدث عن تحقيقه انتصار وانه قادر على انهاء حركة حماس.

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