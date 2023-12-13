معرض للرسوم الرقمية في طهران.. 'غزة ساحة الحق والباطل'

العالم - مراسلون

يشكل فن الرسم أحد أهم أشكال التعبير الفني السياسي، لوحات فنية تحمل آلام الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني في معرض للرسوم الرقمية تحت عنوان 'غزة ساحة الحق والباطل'؛ غزة التي اصبحت اليوم رمزاً من رموز المقاومة ضد الهيمنة الصهيوامريكية.

وقال مهدي خانكه وهو أستاذ جامعي ايراني:"يعتبر الحقل الفني بكل أشكاله ساحةً من ساحات المواجهة مع الإرهاب، عملنا هنا في هذه الجامعة، وباستخدام الرسوم الرقمية، على توظيف الفن لفضح الجرائم الصهيونية وإظهار قساوتها".

وقال حسين اردلاني وهو ايضاً أستاذ جامعي:"إذا أردنا أن تستمر مواقفنا، يجب علينا استخدام الفن، فهو أفضل سلاح للتأثير على المجتمع وإظهار اضطهاد الشعب الفلسطيني وتجسيد وحشية الهجمات التي يشنها الکیان الصهيوني على قطاع غزة".

للفن لغة خاصة لا يتقنها إلا أهلها، فالفنان يمكنه التعبير عن رأيه وايصال فكرته من خلال فنه، حيث إن هذه الاعمال يمكنها أن تنقل معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل الى العالم وتعبر عن تضامن الشعب الايراني معه.

وقالت الرسامة الايرانية زهراء غلام حسيني لقناة العالم:"استخدمت في هذه اللوحة السجاد كأحد رموز السلام، والمرأة التي تعتبر رمزاً للتضحية، وعلى خلفية اللوحة نرى صورة الدمار الذي تعرض له قطاع غزة نتيجة العدوان الصهيوني".

ومن وجهة نظر الفنانين فإن القضية الفلسطينية هي 'مجال خصب لريشتهم' بالانطلاق والإبداع في أرضية خصبة وتناول أكثر من فكرة حول موضوع واحد، كما قاموا بطرح رأيهم دون وجل أو خجل.

تعکس هذه اللوحات رسالة هامة وهي ان فلسطين ليست قضية جغرافية ولا قومية؛ فلسطين قضية الامة الاسلامية وامانة في قلوب احرار العالم.