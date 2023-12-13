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طفلة نازحة من غزة تشكو البرد القارس وتصر علی الصمود

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

أضاف البرد القارس، عبأ علی الاعباء التي يتحملها الاطفال الفلسطينيين الذين نزحوا من بيوتهم إثر القصف الصهيوني ويرضخون حالياً تحت الامطار.

العالم - خاص بالعالم

وعندما بدأ الاحتلال عدوانه الوحشي علی قطاع غزة، لم يكن الطقس بارداً ونزح الفلسطينيون إما دون ألبسة مناسبة او بألبسة صيفية، لكن ومع استمرار الاعتداء علی غزة لمدة أكثر من شهرين، أصبح النازحين يعانون من شدة البرد القارس.

وروت طفلة فلسطينية لمراسلة العالم حالتها الصعبة في تحمل البرد مؤكدة ان البرد القارس يمنعها من النوم.

ورغم صعوبة الظروف أكدت الطفلة النازحة انها وجميع الفلسطينيين ثابتين علی الارض وسوف يصمدون الی آخر نفس ويدفنون في غزة.

واسترسلت الطفلة الفلسطينية في خطابها بحيث بقيت مراسلة العالم متفرجة عليها، فعلقت في نهاية كلام الطفلة:"انك تتكلمين أحسن مني وستصبحين في المستقبل اعلامية ومراسلة لقناة العالم".

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