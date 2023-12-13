ازاحة الستار عن انجازات ايرانية في انتاج الادوية المشعة

العالم - مراسلون

علماء يعملون بجد واجتهاد، ازدهارات وتطورات تستحق التكريم، منظمات تدعم وتحث على العمل الدؤوب، وهنا يتم ازاحة الستار عن إنجازات العلماء العاملين منظمة الطاقة الذرية في مجال انتاج الادوية المشعة، بحضور المهندس محمد إسلامي نائب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في معرض الأبحاث والتكنولوجيا بالعاصمة طهران.

وقال إسلامي في تصريح خص به قناة العالم:"في كل سنة نقوم بانتاج ادوية اكثر تطورات بالاضافة الى بعض الاجهزة المتطورة لصناعة هذه الادوية ونحقق الاكتفاء الذاتي لايران من الادوية فضلاً عن تصديرها كما نعطي اولية بالتصدير الى الدول المجاورة ومن ثم باقي الدول الصديقة".

وقال رئيس معهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية، سید حسین فقهي:"نحن نستعى بشكل مستمر لاكتشاف المواهب والطاقات الجديدة من خلال اقامة ورشات العمل والمعارض مما يتثنى للطلاب لاثبات انفسهم واطهار قدراتهم، وبذلك يمكننا التقدم خطا نحو الازدهار والتطور المستمر في مجال صناعة الادوية المشعة".

وتم التطرق الى انواع الادوية الجديدة المساعدة في علاج العديد من الامراض كالسرطان، بالاضافة الى عمليات التصدير كما اكد المعنيون استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال نائب رئيس البحوث التكنولوجية بمعهد البحوث النووية، علي ساماني:"قمنا لهذه السنة بانتاج ثلاث انواع متطورة من الادوية المشعة لعلاج بعض انواع السرطانات وهنا اريد التنويه الى ان الطاقة الذرية ليست فقط للحروب كما في مخيلة الكثير من الناس بل هي تستخدم ايضا في العديد من المجالات كالصناعة والزراعة".

رغم الحظر الامريكي الاحادي الجانب والضغوط الاوروبية تمكنت ايران من انتاج اكثر من ٩٨بالمئة من احتياجاتها الدوائية، وتستمر بالتقدم نحو مستقبل مشرق في هذا المجال.