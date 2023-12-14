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البيت الأبيض: لا نستبعد وجود محتجزين “إسرائيليين” في الأنفاق التي تغمرها “إسرائيل” بمياه البحر

البيت الأبيض: لا نستبعد وجود محتجزين “إسرائيليين” في الأنفاق التي تغمرها “إسرائيل” بمياه البحر
الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي جون كيربي بأن الإدارة الأمريكية لا تستبعد احتمال وجود محتجزين “إسرائيليين” في الأنفاق التي غمرتها “إسرائيل” بمياه البحر في قطاع غزة.

العالم-الامريكيتان

وقال كيربي ردا على سؤال ذي صلة إن بعض الأسرى المفرج عنهم يقولون إنهم كانوا محتجزين في الأنفاق: لا يمكن استبعاد أن تكون حماس ربما تحتجز بعضهم على الأقل في الأنفاق”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يعرف على وجه اليقين ما إذا كان هناك أسرى في الأنفاق بقطاع غزة، مشددا على أنه يتعين على الجانب الإسرائيلي بذل كل ما في وسعه لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نشرت في وقت سابق بيانات تفيد بأن القوات الإسرائيلية بدأت في ضخ مياه البحر في شبكة الأنفاق تحت الأرض في قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة فإن القرار الاسرائيلي يهدف إلى تدمير البنية التحتية لحماس، وقد تستغرق عملية غمر الأنفاق عدة أسابيع.

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