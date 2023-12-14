"كتائب القسام" تعلن استهداف دبابات وآليات عسكرية صهيونية في عدة محاور بغزة

العالم-فلسطين

وذكرت في بيان مقتضب أنها استهدفت 4 دبابات من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأضافت الكتائب أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأعلنت أيضا أنها استهدفت 3 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى 3 دبابات وجرافتين عسكريتين بقذائف "الياسين 105" في شارع اليرموك بمدينة غزة.

وأكدت الكتائب أنها دكت تحشدات آليات متوغلة شرق وشمال غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.

وفي السياق، كشفت "كتائب القسام" أنها استهدف غرف القيادة الميدانية في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما أكدت أن مسلحي "القسام" تمكنوا من قنص 4 جنود صهاينة شمال غرب مدينة غزة.