قصف اسرائيلي لقطاع غزة يوقع مئات الشهداء والجرحى

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، تركز القصف الإسرائيلي صباح اليوم على مدينة غزة، التي ارتقى فيها العدد الأكبر من الشهداء، حيث أكدت مصادر محلية ارتقاء 15 شهيدا على الأقل وعشرات الإصابات، في حي الزيتون شرق المدينة، إثر إطلاق الطائرات المسيرة الإسرائيلية النار صوب المواطنين في الشوارع، عددا كبيرا منهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف لم تتمكن من الوصول للشهداء والجرحى، نتيجة تواصل القصف.

كما قصفت مدفعية الاحتلال ستة منازل مأهولة في حي الزيتون، ما أدى لاتقاء عدد من الشهداء، نقل عشر منهم إلى مستشفى المعمداني، كما أطلقت مدمفعية الاحتلال عشرات القذائف على منازل في الزيتون قرب شارع صلاح الدين، خلفت عشرات الاصابات.

وفي حي الشجاعية شرق مدينة غزة، دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية، سوق البسطات الشعبي، إضافة إلى عشرة منازل مأهولة، ما أدى لارتقاء 9 شهداء و25 جريحا.

وفي حي الدرج في مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال في عشرة قذائف، وللمرة الثانية، مدرسة فهمي الجرجاوي، حيث ارتقى أربعة شهداء، وتسعة جرحى غالبيتهم أطفال.

وتعرضت منطقة الصحابة في حي الدرج في مدينة غزة، إلى قصف صاروخي من الطيران الحربي ومدفعي من الدبابات، ما أدى لارتقاء 20 شهيدا وعشرات الحرجى، كما اعتقلت قوات الاحتلال 25 مواطنا تتراوح أعمارهم بين (15- 55 عاما)، بعد أن قوات الاحتلال على التجرد من ملابسهم.

وفي منطقة النصر والشيخ رضوان شمال المدينة، ارتقى عدد من الشهداء عقب تعرض الحي ومنازل مأهوله فيه إلى إطلاق نار كثيف من الطائرات المسيرة، وإلى قصف صاروخي من الطائرات الحربية، ولقصف مدفعي، في وقت لم تستطع فيع مركبات الإسعاف من الوصول إليهم نتيجة تواصل القصف.

وفي منطقة مربع جامع فلسطين في مدينة غزة، وحسب شهود عيان، ينفذ جيش الاحتلال إعدامات ميدانية، حيث أعدم 5 مواطنين على الأقل بينهم رجل مسن، واعتقل كصر 15 مواطنا، عقب تجريدهم من ملابسهم.

وفي معسكر جباليا شمال القطاع، ارتقى عدد من الشهداء وأصيب عدد من المواطنين، في قصفت لطائرات الاحتلال الحربية لعدة منازل مأهولة في محيط مستشفيي كمال عدوان والعودة، كما اقتحمت الدبابات مربع المدارس التابع للانروا في جباليا، وأطلقت النار العشوائي صوب المواطنين، ما أدى لوقوع عشرات الإصابات، كما اتقل جيش الاحتلال عشرات النازحين بينهم أطفال.

وفي منطقة أبراج الشيخ زايد في بلدة بيت لاهيا قصف المدفعية بعشرات القذائف عددا من البنايات والشقق السكنية والمنازل المحيطة، ما أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء ولإصابة العشرات بجروح.

كما ارتقى خمسة شهداء وأصيب العشرات، فجر اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما ارتقى فجر اليوم 4 شهداء على الأقل، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنزل عائلة أبو نصر في المعسكر الغربي غرب خان يونس، جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

كما أسفر قصف مدفعية الاحتلال منذ ليلة أمس وفجر اليوم على عدة أحياء في مدينة خان يونس، عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

كما قصف طيران الاحتلال مربعا سكنيا بالقرب من المستشفى الكويتي في رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة.

وقصف طيران الاحتلال أحياء سكنية ومنازل في دير البلح وغزة والنصيرات وجباليا، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 18787 شهيدا ونحو 50,900 جريح، في حصيلة غير نهائية.