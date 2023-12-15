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بالفيديو: الاحتلال يدعي اضعاف المقاومة، وهذا الرد!!

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية في القدس المحتلة بأن استمرار المقاومة الفلسطينية في استهداف المدن المختلفة في كيان الاحتلال ومنها القدس المحتلة برشقات صاروخية يفند روايات المسؤولين الاسرائيليين حول اضعاف قدرات المقاومة الصاروخية، مشيرا الى ان رسالة المقاومة واضحة بانها مازالت هي من يحدد زمان ومكان الرد على عدوان الاحتلال.

العالم - فلسطين

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في القدس المحتلة: قبل قليل دوت صفارات الانذار للمرة الثالثة منذ انطلاق عمليات طوفان الاقصى حيث استهدفت المقاومة الفلسطينية برشاقات صاروخية محيط مدينة القدس في منطقة ريش لتسيون ومودعين ومناطق محيطة قريبة من قلب المدينة.

اضاف مراسلنا ان المصادر الامنية العبرية تتحدث عن ان هناك اعتراضا لأكثر من 3 صواريخ اطلقتها المقاومة من قطاع غزة، وهذه تعتبر نقلة نوعية سواء على مستوى اطلاق الصواريخ او استهداف محيط المدينة المقدسة، حيث نتحدث عن المناطق الاستيطانية في محيط وقلب القدس المحتلة.

وتابع: الجبهة الداخلية طالبت المستوطنين بالهروب الى الملاجئ وسط الكثير من الارباك لان هذه هي المرة الثالثة التي تستهدف فيها المقاومة المدينة، وهي رسالة واضحة بان المقاومة مازالت تحدد المكان والزمان في الرد على العدوان المستمر على القطاع.

واشار مراسل قناة العالم الى ان روايات تتصدر عناوين الاعلام واصبحت على السن الساسة والمسؤولين داخل الكيان سواء على المستوى الامني والسياسي من ان هناك اضعاف لقدرات المقاومة الصاروخية، لكن هذه الرشقات من الصواريخ تفند ذلك.

تابعوا المزيد في الفيديو ....

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