الأمم المتحدة: 'اسرائيل' أرغمت 85 بالمئة من أهل غزة علی النزوح

العالم - فلسطين

مجازر مستمرة بحق المدنيين العزل يرتكبها كيان الاحتلال وسط عملية تدمير لكافة مقومات الحياة من شبكات مياه وكهرباء واتصالات ومستشفيات ومدارس وبشكل ممنهج ومبرمج في سياق تنفيذ إبادة جماعية بحق سكان القطاع.

آخر هذه الجرائم تمثل باطلاق عدد كبير من قنابل الفسفور المحرمة دولياً على مناطق الشجاعية وحيي الدرج والتفاح بمدينة غزة.

هذا وسقط عدد من الشهداء والجرحى إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل المواطنين في جباليا شمالي قطاع غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع كما سقط أكثر من عشرين ما بين شهيد وجريح ضحايا استهداف منازل بشارع غزة القديم شمال قطاع غزة.

منطقة جنوبي شرق خان يونس لم تسلم هي الاخرى من القصف الإسرائيلي الذي استهدف عدة منازل في حي المنارة ما خلف شهداء وعشرات الجرحى.

حتى المستشفيات كانت هدفا لآلة البطش الإسرائيلي في مشهد يتكرر في مستشفيي كمال عدوان والعودة حيث تم تدمير الجزء الجنوبي لمستشفى كمال عدوان بينما لا يزال اثنی عشر طفلا محجوزين داخل حاضنات المستشفى دون ماء ولا غذاء.

إلى ذلك أعلن برنامج الأغذية العالمي إن هجمات قوات الاحتلال الاسرائيلي في غزة تجعل توزيع المساعدات شبه مستحيل وتعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر كما تمثل كارثة للسكان المدنيين في القطاع، الذين يبلغ عددهم أكثر من مليوني شخص يعتمدون فقط على المساعدات الغذائية.

من ناحية أخرى أشارت تقديرات للأمم المتحدة، إلى أن نحو أربعين ألفا من مباني قطاع غزة، أو تقريبا خُمس التي كانت موجودة قبل اندلاع الحرب، قد تضررت بشكل كلي أو جزئي. فيما أجبر العدوان الإسرائيلي قرابة مليون وتسعمئة الف شخص، أي ما يعادل نحو خمسة وثمانين بالمئة من سكان القطاع، على النزوح عن منازلهم.