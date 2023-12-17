شركة شحن بحرية جديدة تعلق رحلاتها عبر قناة السويس

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وقالت الشركة في بيان: بسبب الحادث الذي وقع وحفاظًا على حياة وسلامة البحارة، وإلى أن يصبح المرور عبر البحر الأحمر آمنا، لن تعبر سفن MSC قناة السويس شرقا ولا غربا".

ويشار إلى أن الشركة الناقلة قامت بإعادة توجيه بعض مساراتها إلى رأس الرجاء الصالح.

هذا وأعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في وقت سابق، أن القوات البحرية نفذت بطائرة مسيرة عملية عسكرية ضد سفينة حاويات كانت متجهة إلى فلسطين المحتلة، موضحا أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت، السبت الفائت 09 ديسمبر 2023، منع مرور السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، موضحة أن هذا القرار جاء نتيجة لاستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصار بحق إخواننا في غزة.

وشددت على أن أي سفينة تتجه إلى كيان العدو ستكون هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة اليمنية، محذراً جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.