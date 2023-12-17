شاهد..الشيخ 'مشعل الصباح' يذرف الدموع خلال تشييع جثمان أمير الكويت

العالم- الكويت

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح شارك فى تشييع جثمان الأمير الراحل نواف الأحمد الصباح صباح اليوم.

وكان الديوان الأميري أكد أن مراسم دفن جثمان الأمير مقتصرة على أقربائه فقط بمسجد بلال بن رباح الأحد، على أن يتم تلقي التعازي الاثنين.

وأعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام مدة 40 يومًا، وتعطيل الدوائر الحكومية 3 أيام.

وتوافد المعزين على جامع بلال بن رباح لأداء صلاة الجنازة على جثمان الأمير الراحل.

فيما توالت التعازي من قادة إقليميين ودوليين.

إلى ذلك عُين ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد إثر وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعلن التلفزيون الرسمي الكويتي أن مجلس الوزراء ينادي بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت.