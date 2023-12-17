رئيسي يشارك في مراسم تشييع رفات الشهداء المجهولين في طهران

العالم - ايران

وفي هذه المراسم التي جرت اليوم الاحد في طهران في ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (س)، تم تشييع الرفات الطاهرة لـ 110 شهداء مجهولين وبالتزامن مع ذلك تم تشييع الرفات الطاهرة لـ 170 شهيدا مجهولا في 30 محافظة في البلاد.

وتم العثور على رفات هؤلاء الشهداء في مناطق العمليات الحربية في فترة الدفاع المقدس (1980-1988)، مثل عمليات؛ والفجر، والفجر التمهيدية، والفجر الثانية، كربلاء الرابعة، كربلاء الخامسة، كربلاء السادسة، بدر، رمضان، وغيرها.

وجرت اليوم ايضا مراسم تشييع جثامين شهداء الهجوم الارهابي الذي استهدف مقرا لقوى الامن الداخلي في مدينة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران ليلة الخميس الجمعة.