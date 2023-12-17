خارجية الاحتلال تزعم توصلها لحل يمنع الحرب في لبنان

العالم- فلسطين المحتلة

واعتبر وزير خارجية الإحتلال في بيان إلى جانب وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، التي تزور الكيان الإسرائيلي: أن أفضل طريقة لعدم حدوث تصعيد هو "ضرورة إجبار حزب الله على الانسحاب من جنوب لبنان" على حد تعبيره.

وأشار كوهين إلى أن "المسألة مع حزب الله يمكن حلها دبلوماسيًا أو عسكريًا"، زاعما أن تطبيق القرار 1701 وإبعاد عناصر حزب الله من شمال الليطاني هو الذي سيمنع الحرب".

وذكر انه إذا فشل المجتمع الدولي بإبعاد حزب الله عن الحدود فسنتصرف وحدنا.

وزعم إيلي كوهين أنه "ليس لدينا خيار سوى الانتصار في الحرب على حماس من أجل استقرار المنطقة"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

واعتبر كوهين "الدعوة إلى وقف إطلاق النار خاطئة وستكون مكافأة لحماس" على حد قوله.